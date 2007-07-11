Український офіцер попрямував до Великої Британії розповісти про стан наших ВМС

Представник командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Дмитро ТАРАН бере участь у міжнародному симпозіумі “Стратегія сучасних морських операцій”, що відбувається у Академії оборони Великої Британії (м. Шрівенхем).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, під час симпозіуму його учасники торкатимуться поточних та перспективних питань співробітництва флотів різних країн, озброєння та можливостей військово-морських сил, підтримки участі кораблів в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля”. Зокрема, як планується, представник українського флоту виступить з брифінгом “Стан та перспективи розвитку Військово-Морських Сил України”.

Візит українського офіцера до Великої Британії завершиться 13 липня.