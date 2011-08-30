Греція добилася від Газпрому зниження ціни на газ

ВАТ «Газпром» знизило ціну на газ, що поставляється за довгостроковим контрактом до Греції.

Як повідомляє РІА “Новости”, сьогодні під час телефонної конференції заступник гендиректора "Газпромекспорту" Сергій ЧЕЛПАНОВ повідомив, що "Газпром" півроку тому скоригував умови поставок газу на адресу грецької компанії DEPA, але на значне зниження ціни не пішов.

"Ми знайшли комерційне рішення, зробили певні кроки, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності російського газу на грецькому ринку. Ми бачимо реальний результат", - сказав він.

При цьому С.ЧЕЛПАНОВ зазначив, що, незважаючи на коригування ціни для Греції, значним це зниження назвати не можна.

"Певне коригування було зроблене. Але я б не наважився назвати сьогоднішній газ, що поставляється до Греції газ, дешевим", - сказав заступник голови "Газпромекспорту".

У 2010 році "Газпром" поставив до Греції 2,1 мільярда кубометрів газу.