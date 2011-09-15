Саакашвілі упевнений, що Грузія і Україна вступлять до НАТО

Президент Грузії Михайло Саакашвілі абсолютно впевнений, що Грузія і Україна рано чи пізно вступлять до НАТО. Таку заяву він зробив в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"Я думаю, що у нас буде подальше просування до НАТО, особливо в наступному році. Заплановано саміт в Чикаго, який, сподіваюся, оцінить прогрес, досягнутий Грузією щодо реформ, - вважає М.Саакашвілі. - І я абсолютно впевнений, що і Грузія, і Україна вступлять до НАТО рано чи пізно, і, думаю, навіть набагато раніше, ніж багато хто уявляє ".

Відповідаючи на запитання про президентські вибори в США, М.Саакашвілі зазначив: "Це ж, загалом, вже доведено, що немає ніякої демократичної чи республіканської міжнародної політики - є просто зовнішня політика Америки, є вічні її інтереси. Тому дуже важливо, щоб США просто подолали економічну кризу. Якщо Америка буде слабка, якщо і Європа буде слабка, то ті сили, які не люблять міжнародних правил гри, не люблять цивілізовану поведінку, вони дуже активізуються і від цього нам з вами не буде краще ".

"Усе залежить не від того, хто стоятиме на чолі нової американської адміністрації, а від того, де буде Америка ... Чи зможе вона відволіктися від внутрішньої ситуації на міжнародні проблеми - ось в чому питання", - додав він.