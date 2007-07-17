Качинський: США і Польща визначили місце базування ракет ПРО

США і Польща на рівні технічних експертів вже визначили місце для розміщення американських ракет-перехоплювачів системи ПРО на польській території і скоро оприлюднять своє рішення, заявив журналістам після своєї зустрічі з президентом США Джорджем Бушем глава Польщі Лех Качинський.

"Місцезнаходження на технічному рівні вже визначене і ми скоро оголосимо, де", - цитує Качинського агентство "Рейтер".

Президент Польщі повідомив також, що на порядку денному залишаються наступні питання - розмір бази ПРО і кількість американських військовослужбовців, які повинні її обслуговувати.

У вівторок Качинський прибуде на базу ВПС США "Ванденберг" (штат Каліфорнія), де огляне розміщені там підземні шахти ракет-перехоплювачів американської системи ПРО, аналогічні яким Буш планує встановити на території Польщі.

Під час перебування в Каліфорнії у вівторок президент Польщі відвідає також меморіальну бібліотеку-музей президента США Рональда Рейгана за 57 кілометрів від Лос-Анджелеса, де відбудеться урочиста церемонія у зв`язку з посмертним нагородженням Рейгана вищою державною нагородою Польщі Орденом Білого орла. Нагороду прийме колишня перша леді США Ненсі Рейган.

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