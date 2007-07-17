Росія відмовляється підтримати новий проект резолюції щодо Косова

Росія, яка має право вето в Раді Безпеки ООН, не має наміру підтримувати новий проект резолюції стосовно Косова.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Ми вважаємо, що план Ахтісаарі провалився. Необхідні нові неупереджені переговори з новим неупередженим парламентером. Ми про це говоримо (Раді Безпеки)", - заявив журналістам постпред Росії в ООН Віталій ЧУРКІН після закритих консультацій РБ ООН у понеділок.

Росія як постійний член Радбезу ООН має право вето при голосуванні.

Росія також відкидає політичні спекуляції про можливість визначення статусу Косова поза рамками Ради Безпеки ООН.

"Я повністю його виключаю і вважаю за можливе тільки рішення, досягнуте в результаті переговорів сторін (Косово і Белграда). Резолюція 1244 передбачає, що присутність ООН у разі самопроголошення незалежності повинна заявити, що таке проголошення не має правової сили", - сказав В.ЧУРКІН і додав, що саме з цієї причини західні партнери намагаються цю резолюцію "забути".

В основу нового проекту резолюції покладено план спецпосланника генсекретаря ООН Марті АХТІСАААРІ. План Ахтісаарі, який західні країни узяли за основу при створенні проекту резолюції, фактично надає незалежність краю без урахування позиції Сербії, яка не готова поступитися регіоном.

Велика Британія, Франція і США внесли на розгляд Ради Безпеки ООН новий проект резолюції стосовно Косова. При цьому автори резолюції пішли на деякі поступки щодо термінів рішення суперечки. На переговори, як і планувалося раніше, відводиться 120 днів. Проте новий варіант вже не передбачає автоматичного набуття чинності резолюцією після закінчення цього терміну без згоди Белграда.