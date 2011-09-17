У горах Північної Осетії загинув український альпініст

У МЗС України підтверджують загибель українського альпініста у горах Республіки Північна Осетія - Аланія.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За інформацією Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, шестеро туристів із Харкова 10 вересня вийшли на маршрут 2-ї категорії складності та планували завершити похід 27 вересня. Однак 16 вересня о 21.40 компетентні органи Республіки Північна Осетія - Аланія отримали повідомлення про смерть українського альпініста.

До місця події вирушила пошуково-рятувальна група.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та Департаменті консульської служби МЗС України.