У горах Північної Осетії загинув український альпініст
15:48, 17 вересня 2011Світ
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МЗС отримало підтвердження
У МЗС України підтверджують загибель українського альпініста у горах Республіки Північна Осетія - Аланія.
Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За інформацією Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, шестеро туристів із Харкова 10 вересня вийшли на маршрут 2-ї категорії складності та планували завершити похід 27 вересня. Однак 16 вересня о 21.40 компетентні органи Республіки Північна Осетія - Аланія отримали повідомлення про смерть українського альпініста.
До місця події вирушила пошуково-рятувальна група.
Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та Департаменті консульської служби МЗС України.
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