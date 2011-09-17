Меркель та Путіна висунули на китайську премію миру імені Конфуція

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН став претендентом на "премію миру імені Конфуція", яку вручають у Китаї.

Як передає Agence France-Presse, окрім російського прем`єра до списку номінантів, який оголосили сьогодні в Пекіні організаторами премії, потрапили канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, президент ПАР Джейкоб ЗУМА, творець гібридного рису Юань ЛУНПИН. Крім них, претендентом на премію названо панчен-ламу – другого за старшинством ламу в буддизмі Тібету, який повинен розпізнати реінкарнацію далай-лами. Йдеться про Гьялцене НОРБУ, якого назвали панчен-ламою влада Китаю. Уряд Тибету у вигнанні вважає панчен-ламою зниклого 15 років тому Гендуна Чокьї НЬЇМУ, на яке вказав Далай-лама.

Ім’я лауреата премії Конфуція стане відомим 9 грудня, за добу до церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло. Грошова частина премії становить 100 тисяч юанів (близько 16 тисяч доларів).

Представник оргкомітету премії заявив, що китайська нагорода не є аналогом або конкурентом Нобелівської премії миру, проте вигідно відрізняється від неї завдяки тому, що враховує інтереси Сходу. За його словами, у відборі номінантів брали участь 20 представників китайської науки і мистецтва. Панчен-лама був висунутий на премію за створення "гармонії в Китаї", а А.МЕРКЕЛЬ за заслуги в стабілізацію ситуації в Європі. З яких причин до списку претендентів на китайську премію потрапили В.ПУТІН і Дж.ЗУМА, не повідомляється.

Про створення премії імені Конфуція стало відомо в грудні 2010 року незадовго до того, як в Норвегії відбулася церемонія вручення Нобелівської нагороди китайському дисидентові Лю СЯОБО. Першим лауреатом "Конфуціанської" премії став колишній віце-президент Тайваню Лянь ЧЖАНЬ. Нагороду він одержувати відмовився.

Раніше організатори і члени журі китайської премії миру заперечували будь-який зв`язок з урядом Китаю. Пізніше, оголошуючи номінантів другої "Конфуціанської" премії, представник оргкомітету відкрито заявив, що засновником премії є організація, якою займається міністерство культури Китаю.