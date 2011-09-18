Екс-голова МВФ запевняє: секс з покоївкою був безплатний

Колишній голова МВФ Домінік Стросс-Кан вважає моральною помилкою свій зв`язок з покоївкою нью-йоркського готелю, через яку він був заарештований у США за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру.

У неділю Стросс-Кан вперше виступає публічно після його арешту в Нью-Йорку 14 травня.

"Те, що сталося, не несе ні насильства, ні примусу, ні агресії - це сказав прокурор. Це був зв`язок не тільки неналежний, але помилка по відношенню до жінок, до моїх друзів і до французів, які пов`язували зі мною свої надії на майбутнє ", - заявив екс-глава МВФ і до арешту один з найпопулярніших політиків Франції в ефірі телеканалу TF1.

За його словами, відносини з покоївкою не були платними.

"Це було серйозніше, ніж слабкість - це моральна помилка. Я завжди шкодував про це і шкодуватиму", - цитує РІА "Новости".