Москва радить українським заробітчанам купувати патенти

Федеральна міграційна служба Росії рекомендує трудовим мігрантам із України купувати патенти для роботи у фізичних осіб, а не виїжджати з РФ кожні 90 днів.

Про це на прес-конференції в Москві сказала заступник директора Федеральної міграційної служби (ФМС Росії) Катерина ЄГОРОВА, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«До українських мігрантів у нас одна пропозиція, яку ми давно висуваємо – не виїжджати обов`язково кожні 90 діб або купувати нову міграційну карту, а потім повернутися й формально почати новий цикл перебування в Росії. Ми, зокрема орієнтуючись на громадян України, замислювали патент, що дозволяє легально працювати у фізичних осіб у РФ. Платня за патент дозволяє подовжити законне перебування на території РФ», - сказала К.ЄГОРОВА.

За її словами, такий документ одержали близько 750 тис. осіб із липня минулого року.

«Ми вважаємо, що 750 тис. осіб вивели з тіні, а бюджети суб`єктів отримали доходи, які обчислюються мільярдами рублів», - сказала вона.

К.ЄГОРОВА впевнена, що такий механізм корисний самим мігрантам і вигідний РФ, яка одержує дохід від видачі цього документа.

Водночас, вона повідомила, що Росія не планує створювати центри вивчення російської мови в Україні, як це зроблено в деяких країнах Середньої Азії.

К.ЄГОРОВА підкреслила, що Росії через демографічні проблеми, щоб забезпечити зростання економіки потрібен приплив іноземних мігрантів.

За її словами, близько 80% мігрантів приїжджають до РФ із країн СНД, і за 8 місяців цього року до країни в`їхали майже 10 млн. іноземних громадян.

Вона заявила, що молодь із країн Середньої Азії вже «не так добре говорить по-російськи».

«Для того, щоб не загострювати проблему протистояння корінного населення і тих, хто приїжджають до нас, звичайно, необхідна мова», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, із 1 липня 2010 року іноземні громадяни мають право здійснювати трудову діяльність на підставі патенту у російських фізичних осіб, які не є індивідуальними підприємцями, сплачуючи фіксований авансовий платіж із розрахунку 1000 руб. (близько 30 дол.) за один місяць трудової діяльності.