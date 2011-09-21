Рада Федерації Росії обрала нового спікера
09:59, 21 вересня 2011Світ
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Вперше в історії - жінку
Спікером Ради Федерації Росії стала колишній губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВІЄНКО, передає РІА «Новости».
Вперше в російській історії такий високий пост зайняла жінка.
За затвердження В.МАТВІЄНКО спікером проголосували 140 сенаторів, "проти" - не було, один утримався.
Посада спікера стала вакантною після того, як Сергія МИРОНОВА, який очолював верхню палату парламенту майже десять років, 18 травня було відкликано петербурзькими закзборами і він автоматично втратив посаду голови Ради Федерації.
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