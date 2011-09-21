Рада Федерації Росії обрала нового спікера

Спікером Ради Федерації Росії стала колишній губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВІЄНКО, передає РІА «Новости».

Вперше в російській історії такий високий пост зайняла жінка.

За затвердження В.МАТВІЄНКО спікером проголосували 140 сенаторів, "проти" - не було, один утримався.

Посада спікера стала вакантною після того, як Сергія МИРОНОВА, який очолював верхню палату парламенту майже десять років, 18 травня було відкликано петербурзькими закзборами і він автоматично втратив посаду голови Ради Федерації.