Україна готова надати Лівії гуманітарну допомогу
00:25, 22 вересня 2011Світ
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Янукович у кулуарах 66-ї сесії ГА ООН
Україна готова надати Лівії гуманітарну допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у кулуарах 66-ї сесії Генасамблеї ООН.
Він зазначив, що серед низки проведених двосторонніх зустрічей, він мав, зокрема і зустріч із Головою Національної перехідної ради Лівії Мустафою Абдель ДЖАЛІЛЕМ, на якій обговорювалася можливість надання гуманітарної допомоги цій державі Україною.
Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна розраховує на економічну співпрацю з Лівією.
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