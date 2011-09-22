Україна готова надати Лівії гуманітарну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у кулуарах 66-ї сесії Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що серед низки проведених двосторонніх зустрічей, він мав, зокрема і зустріч із Головою Національної перехідної ради Лівії Мустафою Абдель ДЖАЛІЛЕМ, на якій обговорювалася можливість надання гуманітарної допомоги цій державі Україною.

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна розраховує на економічну співпрацю з Лівією.