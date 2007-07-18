Президент Бразилії оголосив триденну жалобу

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да СІЛВА оголосив триденну жалобу у зв`язку з катастрофою в аеропорту Сан-Паулу, в якій загинуло близько 200 чоловік, повідомляє AFP.

Як повідомлялося раніше, пасажирський літак Airbus A320, заходивши на посадку в аеропорту Конгоньяс, виїхав зі злітно-посадочної смуги, врізався в заправну станцію і офісну будівлю і зайнявся.

Раніше, як зазначають ЗМІ, літаки вже зазнавали труднощів під час посадки в Конгоньясі через недостатню довжину ЗПС, а в день аварії смуга до того ж була слизькою через проливний дощ.

За словами рятувальників, що працюють на місці трагедії, ніхто із 176 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив. Загинули також, за попередніми даними, близько 20 чоловік, що знаходилися біля будівлі в момент аварії.

У зв`язку з трагедією аеропорт Конгоньяс був закритий, рейси з нього перенаправлені в інші аеропорти Сан-Паулу.