В уряді Росії відбудуться істотні зміни

Прес-секретар прем`єр-міністра Росії Дмитро Пєсков заявив, що в уряді країни відбудуться істотні зміни, а ті, хто не згоден з політикою тандему Путіна і Медведєва, підуть з команди.

"Тандем однозначно продемонстрував єдність. Так, між ними, можливо, тактичні нюанси і розбіжності, але стратегічно вони єдині. Якщо хтось, хто не згоден зі стратегічними підходами тандему, він піде з команди", - сказав Д. Пєсков в інтерв`ю "Російської служби новин".

У суботу вирішилася головна інтрига майбутніх президентських виборів в Росії - з`їзд «Єдиної Росії» затвердив Дмитра Медведєва лідером списку партії на парламентських виборах і висунув Путіна кандидатом у президенти.