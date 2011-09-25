Міністр: поки що Росія має газ, а далі треба думати

Міністр природних ресурсів РФ Юрій Трутнєв вважає, що запасів вуглеводнів людству в цілому і Росії зокрема вистачить на 100-150 років. Такий прогноз він озвучив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у рамках загальноросійського медіа-форуму в Москві. Він зазначив, що запаси вуглеводнів на російському шельфі можна порівняти з ресурсами всіх континентальних родовищ РФ.

Міністр нагадав також, що недавно Росія недавно завершила переговори з Норвегією про розмежування так званої "сірої зони", і "там з`явилося 5 млрд т умовного палива".

"Поки у Росії, у людства є і нафта, і газ, але це горизонт 100-150 років, а потім доведеться думати про альтернативні джерела енергії", - цитує РосБізнесКонсалтинг.