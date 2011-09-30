Експерти: НАТО для Росії - не загроза, загроза - з півдня

НАТО не загрожує безпеці Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор російського Центру аналізу світової торгівлі зброєю Ігор КОРОТЧЕНКО сказав під час круглого столу в Москві.

«Відверто треба сказати, що сьогодні загроза військового конфлікту з НАТО є ілюзорною, і багато в чому ці побоювання йдуть на другий план навіть на фоні дій альянсу проти Лівії», - сказав він.

«Поки немає видимих сценаріїв виникнення конфліктної ситуації між альянсом і Росією», - сказав він.

Експерт переконаний, що наявність в арсеналах російської армії ядерної зброї буде досить надійним стримуючим чинником від можливих дій НАТО, і ситуація не зміниться, коли США підуть на розгортання в Європі елементів системи протиракетної оборони. За словами І.КОРОТЧЕНКА, реакція Росії буде адекватною і зведеться до вдосконалення можливостей стратегічних ядерних сил з переборення потенційній системи ПРО.

Водночас експерт підкреслив, що «південний напрям» є найочевиднішою і найбільш прямою військовою загрозою для РФ вже найближчим часом.

У свою чергу, заступник директора Центру аналізу стратегій і технологій Костянтин МАКІЄНКО відзначив, що максимальна військова загроза для Росії зосереджена в регіоні Центральної Азії.

«Це і внутрішня нестабільність деспотичних режимів, однак основна загроза пов`язана з імпортом нестабільності, насамперед, з Афганістану», - сказав К.МАКІЄНКО.

За його словами, при тому, що основну увагу необхідна приділяти Центральній Азії, «весь пострадянський простір є зоною нестабільності».

«Вся ця конфігурація випадкова, історично не обґрунтована, і тому всі державні утворення схильні до ризику значної трансформації», - відзначив К.МАКІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, у військовій доктрині РФ, яку 5 лютого 2010 року затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.