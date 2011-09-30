Засідання НАТО, що передує саміту альянсу в Чикаго, відбудеться в листопаді 2011 р. в Грузії. Про це грузинської телекомпанії "Імеді" повідомив сьогодні в Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Грузія - дуже важливий партнер НАТО, і про це свідчить листопадове засідання альянсу, яке відбудеться в цій країні", - сказав він.

За його інформацією, "НАТО приїде до Грузії в повному складі".

Головною темою обговорення на засіданні буде обстановка в Афганістані. "Ми дуже цінуємо відносини з Грузією, у нас особливе партнерство з нею. Грузія - один з найсильніших контрибуторів НАТО в Афганістані, і її участь в операціях НАТО в Афганістані дуже важливо", - цитує РосБізнесКонсалтинг.