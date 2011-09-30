ЄС прислухався до заяви Януковича - гроші будуть

Європейський Союз передбачив на реалізацію проектів в рамках ініціативи "Східне партнерство" 1,9 млрд. євро до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Другого саміту «Східного партнерства», що 29-30 вересня проходив у Варшаві.

"ЄС зарезервував значні фінансові ресурси - до 1,9 млрд. євро - на 2010-2013 роки для прогресу в реалізації "Східного партнерства" в рамках двосторонніх та регіональних програм", - відзначено в документі.

Згідно з декларацією, ЄС може збільшити обсяг цих коштів в рамках перегляду European Neighborhood review.

“Учасники Варшавського саміту очікують від Єврокомісії пропозицій в рамках наступної кількарічної фінансової перспективи (на 2014-2020 рік) нового інструменту Європейської політики сусідства (ENP), котрі, зокрема, будуть відображати новий рівень амбіцій ENP”, - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, виступаючи на пленарній сесії саміту в Варшаві, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагадав, що ініціатива "Східне партнерство" має бути забезпечена належними фінансовими ресурсами з боку Європейського Союзу.

Зокрема, як вважає В.ЯНУКОВИЧ, «Східне партнерство» повинно відігравати важливу роль у підтримці держав-партнерів у проведенні реформ, пов’язаних, зокрема, з імплементацією майбутніх угод про асоціацію. Це зумовлює необхідність забезпечення «Східного партнерства» належними фінансовими ресурсами зі сторони ЄС, сказав Президент.