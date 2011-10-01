У Болгарії перевірять законність доходів багатіїв

Правоохоронні органи Болгарії будуть перевіряти законність зароблених капіталів багатих громадян Болгарії, повідомив журналістам президент країни Георгій Пирванов.

У цей день у болгарській столиці відбулося засідання консультативної ради з національної безпеки при президенті.

"На раді обговорювалася необхідність карати релігійну та етнічну нетолерантність, а також необхідність масової перевірки незаконно зароблених капіталів багатих болгар", - цитує РІА "Новости".

Він також повідомив, що Рада прийняла рішення посилити поліцейські підрозділи в невеликих містах і населених пунктах країни. Він підкреслив, що скликав Раду через загрозу розповсюдження міжетнічної ворожнечі.