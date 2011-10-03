Принцесу Бахрейну звинуватили у застосуванні тортур

Принцеса Бахрейну Нура бінт Ібрахім Аль-Халіфа, можливо, брала участь у катуваннях лікарів, заарештованих під час придушення антиурядових виступів у лютому-березні 2011 року. Про це пише The Times з посиланням на самих в`язнів.

Аль-Халіфа, родичка королеви Бахрейну, служить секретним агентом поліції з боротьби проти наркотиків. За словами лікарів, на допиті принцеса била їх палицею і гумовим шлангом, а також прикладала їм до обличчя оголений електричний дріт, вимагаючи від них зізнань.

Більшість із затриманих - працівники однієї з лікарень в центрі Манами, столиці Бахрейну, заарештовані за звинуваченням в участі в заворушеннях і ненаданні допомоги пораненим. Як стверджує влада, лікарі заволоділи тоді будинком лікарні, захопили заручників і використовували службовий транспорт для доставки зброї протестувальникам.

Пізніше частину затриманих лікарів відпустили, суд над ними був призначений на вересень. "Справа лікарів" накликали на владу Бахрейну критику як місцевих правозахисних організацій, так і міжнародного співтовариства, зауважує Лента.ру.