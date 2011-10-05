Рада Європи закликає Азербайджан скасувати вирок опозиціонерам
21:47, 05 жовтня 2011Світ
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Заява генерального секретаря
Рада Європи у середу висловила занепокоєння за долю засуджених в Азербайджані опозиційних активістів, повідомляє Радіо Свобода.
У заяві генерального секретаря Ради Турб`єрна Ягланда наголошується, що демократія «неможлива без свободи зібрань» і міститься заклик до азербайджанської влади - переглянути своє рішення.
Четверо опозиціонерів були присуджені 3 жовтня до різних термінів ув`язнення - за спробу провести в квітні несанкціоновану акцію протесту.
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