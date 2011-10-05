Рада Європи закликає Азербайджан скасувати вирок опозиціонерам

Рада Європи у середу висловила занепокоєння за долю засуджених в Азербайджані опозиційних активістів, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві генерального секретаря Ради Турб`єрна Ягланда наголошується, що демократія «неможлива без свободи зібрань» і міститься заклик до азербайджанської влади - переглянути своє рішення.

Четверо опозиціонерів були присуджені 3 жовтня до різних термінів ув`язнення - за спробу провести в квітні несанкціоновану акцію протесту.