Франція звинуватила Росію в "хибних домислах"

Міністр закордонних справ Франції Ален Жюппе піддав жорсткій критиці Росію і Китай, які вчора при голосуванні в Раді Безпеки ООН наклали вето на резолюцію щодо Сирії. Глава французького МЗС заявив, що цей вчинок ґрунтувався на "помилкових домислах" про те, що резолюція могла б дати хід військовій інтервенції до Сирії, передає Reuters.

"Текст резолюції не містить і найменшого натяку на можливу військову інтервенцію", - впевнений А.Жюппе. Він стверджує зі свого боку, що російська і китайська сторони виступали за неприйнятний варіант резолюції, який, за словами голови МЗС Франції, передбачав однакову відповідальність за конфлікт у Сирії для влади країни та для учасників протестів.

Крім того, А.Жюппе наголосив, що Франція та інші європейські країни не полишать зусиль для відновлення дискусії щодо Сирії в Раді Безпеки ООН. Париж має намір виступати за жорсткі санкції проти режиму Башара Асада, а також розширити контакти з сирійською опозицією, пише РосБізнесКонсалтинг.