Спека спричинила нашестя змій у Словаччині

У Словаччині спека спричинила нашестя змій. Велику кількість плазунів зафіксували у горах, лісах і невеличких населених пунктах республіки.

До рятувальної служби країни сьогодні звернулися кілька громадян, які виявили у своїх басейнах змій.

Експерти вважають винятковим для місцевого клімату явищем, коли змії вдень залишають нори і, рятуючись від спеки та посухи, наближаються до людського житла. Тим часом, фахівці попереджають, що змії не становлять загрози, якщо самі не стануть об’єктом нападу.

Водночас, громадянам рекомендовано виявляти обачність, адже укус гадюки, а саме вони найчастіше зустрічаються в місцевій природі, може призвести до серйозних наслідків, якщо оперативно не прийняти протиотруту.

Попри незручність, для походів у гори та прогулянок у ліс тепер місцевим жителям і туристам доведеться надягати високі чоботи, що вбережуть від укусів змій.