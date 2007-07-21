Обидва вірогідні наступники Путіна запевнили, що ”залишилося чекати недовго”

Перший віце-прем`єр-міністр Росії Сергій Іванов вважає, що питання з наступником Володимира Путіна на посаді президента вирішиться в швидкому майбутньому, повідомляє РІА "Новости".

"Чекати залишилося недовго", - сказав Іванов на зустрічі з представниками руху "Наші" в таборі біля озера Селігер (Тверська область).

Зі свого боку, перший віце-прем`єр Дмитро Медведєв зазначив, звертаючись до автора запитання: "Можеш не сумніватися, наша країна без влади не залишиться".

"Наше завдання те, що було зроблене позитивного за вісім років, коли нам з Сергієм Борисовичем випало працювати і в адміністрації, і в уряді, найголовніше, щоб надії, які були створені за ці роки, не розтринькати, не розміняти на п`ятиалтин, а довести до логічного кінця", - сказав Медведєв.

Довідка. «Наші» (Молодіжний демократичний антифашистський рух «Наші») — молодіжний рух, створений в Росії за ініціативи адміністрації президента РФ і підтримане особисто Володимиром Путіним. «Наші» декларують підтримку Путіна і його політичного курсу, фактично це єдиний молодіжний рух, з активістами якого Володимир Путін зустрічається регулярно. Створення численних молодіжних рухів впродовж 2005-2006 років стало реакцією російської влади на «Помаранчеву революцію» і ту роль, яку в ній відіграла молодь.