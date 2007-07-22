Принц Чарльз подарував Каміллі вівцю і барана

Принц Уельський Чарльз подарував своїй дружині, герцогині Корнуельській на 60-річчя вівцю і барана рідкісної породи, пише The Daily Mail.

Як розповіли джерела, близькі до Камілли, ювілярка була "у нестямі від радості". "У королівській сім`ї усього є вже так багато, що вони не дарують один одному шалено дорогі подарунки. Ці подарунки швидше глубокодумні - хоча деякі можуть їх вважати трохи дивними", - пояснив співбесідник газети.

За деякими даними, за кожну тварину принц заплатив близько 300 фунтів. Вівця і баран приєднаються до стада, що проживає на фермі Чарльза в Глостерширі.

Окрім овець Чарльз вручив дружині декілька морозостійких багаторічників, пише The Daily Mail. Камілла любить садівництво, і квіти у неї в саду непогано приживаються, відзначили джерела.

Тим часом одна з помічниць Чарльза і давня подруга Камілли Вірджинія Карінгтон (Virginia Carington) підготувала для гостей, які запрошені на прийом з нагоди 60-річного ювілею герцогині, список "бажаних подарунків" різних цінових категорій. У маєтку Хайгрув увечері у суботу зібралося близько 200 чоловік, додає газета.

Лента.ру