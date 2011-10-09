До 101 людини зросла кількість жертв стихії на Філіпінах

До 101 людини зросла кількість жертв тихоокеанського тайфуну "Несат" і тропічного шторму "Налгае" на Філіппінах, що обрушилися на країну 27 вересня.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили сьогодні в національній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільш руйнівним виявився тайфун "Несат", який призвів до затоплення багатьох районів на північ від столиці - міста Маніла. Циклон також викликав масштабні повені на головному острові архіпелагу - Лусон. Ураганний вітер, пориви якого досягали 150 км на годину, повалив дерева і залишив без електрики більше 1 млн. осіб. Через негоду в багатьох містах були закриті школи й урядові установи. Крім того, серйозно було паралізовано рух транспорту.

Слідом за тайфуном "Несат" був тропічний шторм "Налгае". Сумарний збиток від удару стихії оцінюється приблизно в 275 млн. дол. За даними національної служби з надзвичайних ситуацій, 27 осіб досі вважаються зниклими без вісті.