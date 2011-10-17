Путін порадив західним критикам зайнятися боротьбою з ожирінням

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН рекомендує Заходу займатися своїми справами, а не заважати створенню інтеграційних структур на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв`ю федеральним каналам.

«Щодо наших критиків з-за кордону, саме критиків, які кажуть про наші імперські амбіції: ну що тут можна сказати? Ми бачимо, що відбувається, скажімо, в Європі: там інтеграція досягла такого рівня, який навіть у Радянському Союзі іноді не снився», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, кількість обов`язкових для виконання рішень Європарламенту більша, ніж кількість обов`язкових рішень, які ухвалювалися Верховною Радою СРСР для радянських республік.

Також російський прем`єр заявив, що зараз у ЄС вже говорять про єдиний уряд у прямому сенсі цього слова, про єдиний регулятор у сфері міжвалютних відносин в економіці.

«Там нормально, ніхто не говорить про імперські прагнення. А в Америці? У Північній Америці йдуть активні інтеграційні процеси між США, Канадою, Мексикою, те ж саме відбувається у Латинській Америці, те ж саме відбувається в Африці. Там у них все можна, і все гаразд, а у нас - імперські амбіції», - заявив він.

«Ось цим критикам - а вони явно недобросовісні критики - я можу сказати: знаєте що, займіться своїми справами: боріться зі зростаючою інфляцією, зі зростаючим державним боргом, із ожирінням зрештою, - займіться справою», - додав В.ПУТІН.

Він також заявив, що інтеграція для країн пострадянського простору економічно вигідна, і нагадав, що механізми інтеграції обговорювалися ще 2002 року лідерами РФ, Казахстану, Білорусі та Україні.

«Ми у мене вдома розмовляли учотирьох з цього приводу. Я, НАЗАРБАЄВ, ЛУКАШЕНКО і тодішній Президент України КУЧМА. Я запропонував почекати його спеціально, ми його дочекалися і вчотирьох розмовляли», - сказав він.