Підтверджено загибель 50 людей від землетрусу в Туреччині

17:21, 23 жовтня 2011
Світ
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Більше 200 поранені

Підтверджено загибель 50 осіб в результаті землетрусу на південному сході Туреччини, більше 200 поранені, повідомили ЗМІ з району стихійного лиха з посиланням на місцеву владу.

Найбільше загиблих - 30 осіб - в повіті Ерджиш, який опинився в епіцентрі руйнівного землетрусу, передає РІА "Новости" з посиланням на телеканал Хабер-7.

 

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