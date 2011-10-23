Підтверджено загибель 50 людей від землетрусу в Туреччині

Підтверджено загибель 50 осіб в результаті землетрусу на південному сході Туреччини, більше 200 поранені, повідомили ЗМІ з району стихійного лиха з посиланням на місцеву владу.

Найбільше загиблих - 30 осіб - в повіті Ерджиш, який опинився в епіцентрі руйнівного землетрусу, передає РІА "Новости" з посиланням на телеканал Хабер-7.