Президентські вибори в Аргентині закінчилися перемогою

Президентські вибори в Аргентині завершилися впевненою перемогою нинішнього президента, члена партії "Фронт за перемогу", Крістіною Фернандес де Кіршнер, передає Reuters. За даними екзит-полів, вона набрала близько 55% голосів.

Із суперників максимально до її результату наблизився соціаліст Гермес Біннер - 14%.

За законодавством Аргентини, кандидат повинен, щоб здобути перемогу без другого туру, отримати понад 45% голосів або 40% з відривом 10% від другого кандидата.

Якщо результати екзит-полів підтвердяться, К.де Кіршнер стане першою жінкою-президентом в Аргентині, переобраною на другий термін, зауважує РосБізнесКонсалтинг.