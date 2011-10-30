У Киргизії завершилося голосування на виборах президента

У Киргизстані завершилося голосування на виборах президента.

Як передає РІА Новости, на території республіки цього дня працювали понад 2 тисячі виборчих дільниць. Всього в республіці зареєстровано понад 3 мільйони виборців.

На виборах президента Киргизстану немає порогу явки. Вони будуть визнані дійсними у будь-якому випадку. Переможцем стане кандидат, який набрав понад 50% голосів. У разі, якщо такого не станеться, то за два тижні після оголошення підсумків буде призначено другий тур виборів, в якому братимуть участь два лідери перегонів.

Попередні підсумки можуть оголосити до ранку 31 жовтня, повідомили в ЦВК республіки.

За даними правоохоронних органів, вибори відбулися без серйозних порушень.