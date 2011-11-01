Грузія і Швейцарія обговорили прийняття Росії до СОТ

Принципові вимоги Грузії, що висувалися на переговорах з російською делегацією в Женеві та Берні з питань вступу РФ до Світової організації торгівлі (СОТ), швейцарськими посередниками враховані, заявила на брифінгу заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе. "Ці вимоги полягали в тому, щоб не відбувалася диференціація між окупованою й неокупованою частинами Грузії", - пояснила вона.

"У якому вигляді це матиме відображення в остаточному документі - питання, яке вирішиться на перемовинах президентів Грузії і Швейцарії", - наголосила Н.Каландадзе.

31 жовтня делегація Швейцарської конфедерації на чолі з президентом країни Мішлін Кальмі-Ре відвідала Батумі, де відбулася зустріч з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі з питань вступу РФ до СОТ.

Напередодні вона відвідала Москву, де пройшла зустріч з президентом РФ Дмитром Медведєвим.

Свій коментар у зв`язку з переговорами поширив також держдепартамент США: "У нашому розумінні переговори проходять досить добре, - озвучила основний зміст документа прес-секретар держдепу Вікторія Нуланд. - Ми докладаємо всіх зусиль для стимулювання прогресу, проте фінальна стадія цього процесу ще не настала. Грузія прийняла швейцарські пропозиції. Російська сторона поки проводить їх всебічне вивчення. Ми зберігаємо великі надії на те, що вони стануть ключем до успішного вирішення ситуації".

Минулого тижня Тбілісі прийняв нову пропозицію Берна, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Ідеться про електронний обмін даними при міжнародному моніторингу торгівлі на КПП абхазької і південноосетинської ділянок грузино-російського кордону.