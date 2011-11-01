У Варшаві посадили на черево аварійний Boeing: на борту - 230 людей

Виконуючий рейс з Нью-Йорка літак Boeing-767 з 230 людьми на борту здійснив аварійну посадку у Варшавському міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена, не випустивши шасі.

Як повідомляє «Газета.ру», лайнер авіакомпанії LOT Polish Airlines сів на черево, з-під корпусу літака виривалися іскри. Після посадки літака до роботи приступили пожежні розрахунки і рятувальники.

Перед посадкою літак зробив кілька кіл над аеропортом, виробляючи паливо.

Аеропорт Варшави на деякий час було закрито для інших рейсів, злітно-посадкова смуга була спеціально підготовлена до аварійної посадки.

Пасажирів було евакуйовано через спеціальні рукави. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Аеропорт, швидше за все, буде закрито до 9.00 середи за місцевим часом.