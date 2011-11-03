Москва. 3 листопада. УНІАН. Росія і Грузія розв’язали всі спірні питання щодо СОТ

«Аудит даних про торгівлю здійснюватиме незалежна компанія, яка також допомагатиме митним службам двох країн. З 153 країн-членів Грузія була останньою країною, яка не давала згоди на вступ Росії до Світової організації торгівлі. Тепер всі обмеження знято», - повідомляє російський телеканал «Вести 24».

Як заявив глава російської делегації на переговорах зі вступу Росії до СОТ Максим МЕДВЄДКОВ, проект угоди не виходить за рамки принципової позиції Москви і не суперечить нормам СОТ.

Керівник грузинської делегації на переговорах зі вступу Росії до СОТ, заступник міністра закордонних справ Сергій КАПАНАДЗЕ в ніч на четвер вилетів до Женеви для уточнення інформації про згоду Москви підписати з Тбілісі документ, запропонований швейцарською стороною.

«Ми вночі через російські ЗМІ дізналися про згоду Москви підписати запропонований швейцарською стороною варіант документа, з яким грузинська сторона погодилася минулого тижня. Якщо це так, то це означає, що російська сторона згодна створити механізм двокомпонентного моніторингу всіх вантажів, що перетинають кордон між Грузією і Росією», - сказав С.КАПАНАДЗЕ.

За його словами, цей моніторинг передбачає розміщення міжнародних спостерігачів на початку і в кінці трьох торгових коридорів і електронний обмін інформаціями.

«Ці торгові коридори починаються від річки Псоу і до міста Зугдіді, від Рокського тунелю і до міста Горі і на КПП «Верхній Ларс» - «Казбегі». Міжнародні монітори контролюватимуть всі вантажі, що пересуваються на початку і кінці цих коридорів», - сказав С.КАПАНАДЗЕ.

Він відзначив, що якщо інформація, поширена ЗМІ, відповідає дійсності, він обговорить зі швейцарськими і російськими представниками технічні питання підписання документа.

«Все має дійти до фіналу і всьому треба поставити крапку до 10 листопада» - сказав С.КАПАНАДЗЕ.