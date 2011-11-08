Глава МВФ прогнозує зниження зростання світової економіки

За її словами, зараз "явно проглядаються погіршуються перспективи і виникаючі ризики". Вона зазначила, що зростання світової економіки час слабшає. "Якби ми переглядали його прогноз, і ви б запитали, в який бік, я б сказала, що точно в бік зниження", - зазначила К. Лагард.

У вересні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз щодо зростання світової економіки в 2011 р. і 2012 р. Три місяці тому МВФ прогнозував зростання світового ВВП на 4,3% у 2011р. і на 4,5% - у 2012р.

МВФ попереджає, що Європа і США можуть поринути в нову рецесію в 2012р., Якщо залишать без розв`язання нагальні економічні проблеми.

"Світова економіка вступила в нову небезпечну фазу. Загальносвітова ділова активність послабла і стає все більш нестійкою, рівень довіри на ринках різко впав останнім часом, і знижувальні ризики посилюються", - йдеться в доповіді МВФ.

Фонд зазначає, що уповільнення світової економіки в 2011 р. прогнозувалося і раніше, враховуючи високу порівняльну базу 2010 р. (5,1% зростання) та очікуване згортання заходів податково-бюджетного стимулювання, однак серія непередбачених економічних шоків зробила майбутнє світової економіки більш туманним.

МВФ знизив прогноз щодо зростання ВВП США в поточному році до 1,5% (раніше - 2,5%) і до 1,8% у наступному році (раніше - 2,7%). Оцінки економічного зростання в єврозоні в 2011-2012 рр.. знижені до 1,6% і 1,1% (порівняноі з більш раннім прогнозом 2,0% і 1,7%).