МЗС: не так важливо, коли Янукович поїде до Брюсселя

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що головним у питанні підписання угоди з Європейським Союзом є не дата візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, а узгодження документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу.

«За останні півтора роки було дуже багато візитів у Брюссель. Так само, як було чимало візитів представників Євросоюзу і провідних столиць держав – членів Євросоюзу до Києва. Питання - не у здійсненні конкретного візиту. Питання у тому, наскільки ми зараз, у цей обмежений час, зможемо відпрацювати ті принципово важливі елементи Угоди про асоціацію, що є основним змістом сьогоднішнього нашого спілкування між Україною та ЄС», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що залишилось небагато часу до проведення саміту Україна-ЄС у Києві, й українське МЗС виходить із того, що треба ще багато попрацювати, щоб цей саміт пройшов успішно.