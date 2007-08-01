Чеські пілоти вчаться воювати на шведських винищувачах

Льотчики-винищувачі ВПС Чехії, які літають на винищувачах "Гріпен", тренуються в Швеції, повідомляє Defense-Aerospace.

Десять чеських пілотів і два літаки прибули на полігон Відзел в північній Швеції. Льотчики відпрацьовують застосування ракет ближнього бою AIM-9 Sidewinder і 27-міліметрової гармати "Маузер", встановленої на літаку.

"Ми використовуємо ракети з інфрачервоним наведенням проти мішеней, які буксирують безпілотні апарати", повідомив Петро Мікуленка, командир авіакрила, котрий керує навчаннями. "Для відпрацювання вправ ми використовуємо двомісні літаки - це дозволяє прищепити потрібні навички більшій кількості пілотів", - додав він.

Шведські винищувачі JAS-39 Gripen використовуються ВВС Чехії з 2003 року. Максимальна злітна вага літаків цього типу становить 13 тонн, швидкість польоту - 2125 кілометрів на годину, радіус дії залежно від висоти польоту, швидкості та бойового навантаження - від 300 до 800 кілометрів. Літак може нести бойове навантаження до 6 тонн. Бомби і ракети розташовуються на семи вузлах зовнішньої підвіски.

Лента.ру