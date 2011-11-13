Обама закликав Китай припинити крадіжку інтелектуальної власності США

Президент США Барак Обама закликав КНР припинити практику викрадення американської інтелектуальної власності і дати своїй валюті - юаню - підрости, передає Reutrs.



"Для такої економіки, як США - де наше головна ринкова перевага полягає в нашому знанні, наших інноваціях, авторських правах - для нас неприйнятно не отримувати необхідного нам рівня захисту (інтелектуальної власності) на таких великих ринках, як китайський", - сказав глава Білого дому під час виступу на саміті АТЕС, що проходить в Гонолулу.

У виступі на саміті АТЕС Обама також зазначив, що з моменту свого вступу на посаду президента США заявляв, що Пекіну необхідно "грати за правилами", у тому числі і в питаннях, пов'язаних з політикою валютного курсу.



На думку ряду американських політиків та економістів, китайський юань недооцінений відносно долара приблизно на 40%, що дає Пекіну перевагу в торгівлі, роблячи китайські експортні товари значно дешевше. Утім, влада Китаю неодноразово заявляла, що дисбаланс у торгівлі між КНР і США пов'язаний не стільки з курсом юаня, скільки з тим, що дві країни мають неоднакову структуру торгівлі та інвестицій, різний рівень накопичень та споживання, зазначає РІА "Новости".



Крім того, Китай, як зазначає Reuters, найбільший кредитор США. Загальна сума американських боргів, які належать Пекіну, становить 1,1 трильйона доларів.