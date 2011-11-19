Поліція застосувала гумові кулі для розгону демонстрантів у Каїрі

Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону демонстрантів у Каїрі, які намагалися пробитися до будівлі МВС.

Як передає РІА Новости, автомобілі "швидкої допомоги" відвезли кілька осіб, які дістали поранення гумовими кулями та постраждали від сльозогінного газу.

Демонстранти захопили і спалили автомобіль, що належав МВС і призначався для перевезення ув’язнених.

Поліцейських закидали камінням, яке учасники демонстрацій брали, розбираючи бруківку на площі Тахрір.

Всього на площі Тахрір і на прилеглих вулицях зібралося кілька тисяч осіб, які не входять ні до яких партій.

У п`ятницю єгипетські ісламісти організували найбільшу за останні місяці акцію протесту, що пройшла під гаслом "П`ятниця захисту демократії". Основною її вимогою була передача влади від військових цивільному керівництву.

Більшість демонстрантів залишили площу ще напередодні увечері відповідно до рішення організаторів протесту. Проте близько 200 осіб заявили про проведення безстрокової акції протесту аж до виконання їхніх вимог. Зокрема, в центрі площі влаштувалися молоді люди, які стверджували, що вони постраждали від дій поліції під час народного повстання на початку року, проте так і не одержали обіцяних компенсацій.

У суботу вранці поліцейські насильно видворили демонстрантів за межі площі, затримавши кількох з них, які чинили найбільш запеклий опір.

Проте потім сотні осіб повернулися на площу і почали закидати поліцейських камінням.

Щоб уникнути застосування зброї, варта покинула площу і зайняла позиції на прилеглих вулицях. Однак демонстранти продовжували атакувати вартових порядку.

Вже відомо про десятки потерпілих з обох боків. Поліція відновила повний контроль над площею Тахрір, але групи демонстрантів продовжували збиратися в різних районах єгипетської столиці.