У Тбілісі встановили пам'ятник Рейгану
01:11, 22 листопада 2011Світ
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До 20-річчя розпаду СРСР
УТбілісіна честь20-річчярозпадуРадянськогоСоюзута 8-річчя "революціїтроянд"встановлено пам'ятникпрезидентовіСШАРональдуРейгану.Монумент,відлитий збронзи, розмістивсянаплощі Рікевісторичномуцентрі грузинськоїстолиці,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.
Екс-президентСШАзображений сидячиналавці.Нап'єдесталігрузинськоюта англійськоюмовамивикарбувановідомий вислівР.Рейгана- "Свобода -це турботавсіхпоколінь".
"Рейганєсимволомприпинення "холодноївійни" та руйнування "залізноїзавіси".Ми раді,що пам'ятникцій людиністоятимевТбілісі",- заявилипредставникимісцевоївлади.
Урочистевідкриттяпам'ятника відбудетьсявсереду, 23листопада.
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