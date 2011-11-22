У Тбілісі встановили пам'ятник Рейгану

До 20-річчя розпаду СРСР

УТбілісіна честь20-річчярозпадуРадянськогоСоюзута 8-річчя "революціїтроянд"встановлено пам'ятникпрезидентовіСШАРональдуРейгану.Монумент,відлитий збронзи, розмістивсянаплощі Рікевісторичномуцентрі грузинськоїстолиці,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.



Екс-президентСШАзображений сидячиналавці.Нап'єдесталігрузинськоюта англійськоюмовамивикарбувановідомий вислівР.Рейгана- "Свобода -це турботавсіхпоколінь".



"Рейганєсимволомприпинення "холодноївійни" та руйнування "залізноїзавіси".Ми раді,що пам'ятникцій людиністоятимевТбілісі",- заявилипредставникимісцевоївлади.



Урочистевідкриттяпам'ятника відбудетьсявсереду, 23листопада.

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