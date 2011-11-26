Після «чорної п'ятниці» у США 24 людини в лікарні, кілька заарештовані

Щонайменше 24 людини госпіталізовано і кілька заарештовано в США внаслідок інцидентів і бійок у супермаркетах з нагоди дня безпрецедентних торгових знижок, відомого як "чорна п`ятниця", повідомляють американські ЗМІ.

Торгові мережі США у п`ятницю розкрили двері раніше звичайного - більшість уже опівночі, а інші навіть о 22.00 у четвер.

Поліція Толедо, в передмісті Орегона, тричі приїжджала на виклики до місцевого супермаркету Walmart через бійки, що виникали між покупцями, які не поділили товар або чергу. Достовірно встановлено, що одна з бійок розгорілася через махрові рушники за ціною 1 долар 88 центів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Blade.

У Фрутпорті, штат Мічіган, госпіталізована дівчина, збита з ніг і затоптана натовпом у супермаркеті Walmart, повідомила газета Muskegon Chronicle. На цю мережу дешевих товарів припадає рекордне число інцидентів.

У Каліфорнії поліції довелося застосувати сльозоточивий газ, щоб стримати натовп, який кинувся в торговий зал. А в Лос-Анджелесі до перцевого розпилювача вдалася покупець - вона пирскала ним у своїх конкурентів, аби першою добігти до прилавка відділу електроніки.

Зазвичай, за дуже дешевими цінами виставляються товари лише для першої десятки покупців, а то й менше, тому змагання за право потрапити першим до заповітного прилавка в американських супермаркетах нерідко закінчується тиснявою, бійками, а то й стріляниною.

Не обійшлося без стрілянини і цього року - озброєне пограбування скоєне в Сан-Леандро (Каліфорнія). Невідомий тяжко ранив чоловіка, який не захотів розлучатися з покупками. Стан потерпілого оцінюється як стабільно тяжкий.

Термін "чорна п`ятниця" був введений у США водіями в 60-і роки минулого століття, оскільки всі головні вулиці були просто загачені машинами і пішоходами, що розпочали свій торговий сезон. Рітейлерам же цей день обіцяє кишені, набиті "по-чорному", зазначає NEWSru.