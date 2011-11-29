WikiLeaks нагородили за видатний внесок у журналістику

Австралійські журналісти присудили скандально відомому інтернет-порталу WikiLeaks премію "Уоклі" (Walkley) за «видатний внесок у журналістику», передає агентство «Франс Прес».

Церемонія нагородження переможця премією, яка іноді називається «Австралійським Пулітцером», пройшла 27 листопада пізно ввечері в Сіднеї. Журі, що складалося з незалежних журналістів і фоторепортерів, особливо відзначило діяльність WikiLeaks, спрямовану на публікацію у відкритому доступі службових документів американських дипломатів.

«WikiLeaks використовувала нові технології для того, щоб пробратися за лаштунки уряду й вивільнити лавину незручної правди», - заявили представники організаторів премії на церемонії вручення.

Засновник скандального порталу Джуліан АССАНЖ не зміг приїхати до Сіднея, проте в заздалегідь записаному відео, яке було показано на церемонії, подякував організаторам премії за визнання його дітища переможцем і назвав нинішню владу Австралії «боягузливою» за те, що вона не встала на його захист.

«Уряд показав своє справжнє обличчя в тому, як він реагував на тиск США на WikiLeaks. Австралійські журналісти відважні, австралійське населення підтримує нас, але Джулія ГІЛЛАРД - боягузливий австралійський прем'єр-міністр", - цитує Д.АССАНЖА РІА «Новости».

Наразі Д.АССАНЖ, який є громадянином Австралії, очікує вердикту лондонського Верховного суду щодо його апеляції, поданої на рішення про екстрадицію до Швеції, де він підозрюється в скоєнні низки сексуальних злочинів, включаючи згвалтування.

Гучний скандал навколо WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. У документах, викладених на WikiLeaks 29 листопада 2010 року, містяться, зокрема, вельми невтішні висловлювання на адресу світових лідерів. Як зазначається на сайті, понад 250 тисяч опублікованих файлів - найбільша в історії підбірка конфіденційних документів, що коли-небудь опинялися у відкритому доступі.