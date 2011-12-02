Меркель заявляє, що в ЄС буде створено бюджетний союз

У ЄС буде створено бюджетний союз, який включить, як мінімум, країни єврозони.

Про це Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявила у своєму виступі в Бундестазі, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"Ми не просто говоримо про бюджетний союз, ми перебуваємо на порозі його реалізації. Я говорю про бюджетний союз з жорсткими правилами, як мінімум, відносно єврозони", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

На думку А.МЕРКЕЛЬ, Європі необхідний новий "стабільний союз" з посиленим бюджетним контролем і регулюванням рівня держборгу. "Ядром цього союзу стабільності повинна стати нова європейська стеля держборгу", - зазначила канцлер.

А.МЕРКЕЛЬ додала, що метою самміту в Брюсселі, призначеного на 9 грудня, є зміни європейських угод, які дозволять не допустити розвалу єврозони і ЄС у цілому.

Канцлер Німеччини також вважає, що процес подолання боргової кризи в єврозоні займе роки. "Уряд завжди ясно давав зрозуміти, що боргову кризу не можна вирішити одним ударом, і не існує швидких і простих рішень", - сказала вона.

Цього літа боргова криза знову серйозно вдарила по банківській системі ЄС. Влади союзу визнали необхідність рекапіталізації найбільших кредитних установ, проте чіткого розуміння цієї процедури поки що немає. Восени змінилася риторика і щодо цілісності єврозони. Колишні тверді заяви лідерів ЄС про те, що Греція - найпроблемніша країна регіону, з якої й почалася масштабна криза, залишиться в єврозоні, - у листопаді змінилися сентенціями про можливий вихід цієї держави з об`єднання.