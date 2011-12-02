Путін лякає росіян Держдумою, де за волосся тягають, як у сусідів

Прем'єр-міністр Росії, лідер партії «Єдина Росія» Володимир ПУТІН закликає росіян прийти на вибори 4 грудня й не допустити трансформації Держдуми РФ на цирк, як у деяких сусідніх країнах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з суднобудівниками.

«Що стосується виборів, то, звичайно, на вибори треба йти. Я чую, звичайно, різні думки. Є й заклики не ходити на вибори, їх проігнорувати. Знаєте, це говорять ті, хто керуються відомою формулою: чим гірше - тим краще! Але краще це лише для тих, хто хоче ловити рибу в каламутній воді, а гірше буде для всіх, для людей це буде гірше», - сказав В.ПУТІН.

«Чому? Тому що, щоб державна машина функціонувала ефективно, потрібно так само, як на кораблі, в двигуні, - потрібно, щоб працювали всі його частини й всі механізми злагоджено. Якщо одна з цих систем дає збій, то не працює весь механізм.

От якщо парламент не буде парламентом, якщо ми з вами, сидячи біля екранів, будемо бачити, що вони там один одного за волосся тягають, б'ються, плюються (як це було в нас уже одного разу і як це відбувається в деяких країнах сусідів), то у нас не буде злагодженої та ефективної роботи всієї держави, а вона нам потрібна. Якщо хтось хоче подивитися шоу, то тоді потрібно йти в цирк, тоді потрібно йти в кіно, в театр », - підкреслив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, у виборах 4 грудня братиме участь «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР, "Справедлива Росія», «Права справа», «Яблуко» та «Патріоти Росії».