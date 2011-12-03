Один з творців євро критикує політику країн єврозони

Колишній голова Єврокомісії і один з авторів ідеї єдиної європейської валюти Жак ДЕЛОР піддав різкій критиці фінансову і бюджетну політику країн єврозони і самі принципи її функціонування.

В інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph Ж.ДЕЛОР заявив, що сама ідея євро не була помилковою, проте її втілення в життя супроводжувалося безліччю провалів, які, зрештою, призвели до нинішньої боргової кризи, яка загрожує самому існуванню єдиної валюти.

За словами Ж.ДЕЛОРА, помилкою було створення валютного союзу за відсутності скоординованої бюджетної політики, повідомляє радіо «Свобода».

Німеччина і Франція мають намір на саміті Європейського Союзу наступного тижня запропонувати поправки до основоположних документів ЄС, які передбачали б необхідність проведення країнами єврозони узгодженої фіскальної політики і санкції за порушення бюджетної дисципліни.