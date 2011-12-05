«Головний гаманець» Лукашенка втік від нього до ОАЕ?

Мільярдер Володимир Пефтієв, якого ще називають "головним гаманцем" сім'ї президента Олександра Лукашенка, втік і переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Це стверджують джерела в правоохоронних органах Білорусі, передає ТСН.

Пефтієв залишив Білорусь після арешту іншого "сімейного" олігарха Лукашенка - банкіра Віктора Шевцова. Як стверджують джерела незалежних інтернет-ресурсів, Пефтієв вилетів в Абу-Дабі на початку листопада і досі не повернувся.

За відомостями близьких до нього людей, раніше Пефтієв був затриманий разом зі ще одним олігархом, власником "Трастбанка" Віктором Шевцовим.

Проте згодом Пефтієва відпустили. Шевцову пощастило менше: він досі залишається у слідчому ізоляторі КДБ, йому ставлять у вину крадіжку арматури на будівництві у Венесуелі.

Активи Пефтієва працюють у багатьох галузях, проте основний прибуток приносить поставка озброєнь. Очолювана ним компанія "Белтехекспорт" - офіційний оператор білоруського уряду з зовнішніх постачань спецтехніки. Дочірня компанія - BelTechExport FZE - зареєстрована саме в Абу-Дабі.

Утім, в інших географічних широтах білоруського олігарха не дуже і чекають: 20 червня керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС включили Пефтіева і його компанії "Белтехекспорт", "Белтелекоммунікаціі" і "Спорт-парі" в "чорний" список, заборонивши бізнесменові в'їзд в Євросоюз і заморозивши його активи в європейських банках.

Економічний оглядач Марк Бернштейн упевнений, що Лукашенко вирішив ґрунтовно прошерстити своїх "меценатів".

Звинувачення в економічних злочинах - найпростіший спосіб опустити благополучних людей на землю. Через білоруські в'язниці пройшли десятки великих бізнесменів країни, за гратами побували сотні середніх і дрібних підприємців. Після звільнення тільки одиниці ризикують знову взятися за старе, абсолютна більшість воліє починати з нуля за межами Білорусі.