У Москві затримали близько 600 учасників акції протесту проти виборів

У Москві на Тріумфальній площі напередодні було затримано близько 600 учасників несанкціонованої акції протесту проти офіційних підсумків виборів до Держдуми Росії.

Як передає радіо «Свобода, багато учасників акції досі знаходяться у відділеннях поліції. Повідомляється, що кілька людей були жорстоко побиті під час затримання, їм знадобилася медична допомога.

У Петербурзі в ході аналогічної акції напередодні були затримані 250 осіб.

У соціальних мережах в Інтернеті з`явилися заклики провести 10 грудня акції протесту проти порушень на виборах в десятках міст Росії. У групи, присвячені цим подіям, вже вступили тисячі користувачів. Погоджено мітинг 10 грудня в центрі Москви, його організовує рух "Солідарність".

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 грудня під час проведення несанкціонованої акції протесту на Тріумфальній площі в Москві були затримані один із лідерів руху "Солідарність" Борис НЄМЦОВ та лідер "Другой России" Едуард ЛИМОНОВ. Пізніше поліція їх відпустила.