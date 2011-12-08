Голові Deutsche Bank відправили вибухівку поштою

06:31, 08 грудня 2011
Світ
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Поліція посилила охорону

Посилказ вибухівкою, адресованаголовіDeutsche BankЙозефуАккерману, булаперехопленавофісібанкуу Франкфурті,повідомляєReutersз посиланнямнаправоохоронцівуСША.

Посилка булавиявлена​​приблизно о першій годинідняза місцевим часому сортувальномуцентрі.Первиннийаналізпідтвердивнаявністьслідіввибуховихречовин ішрапнелі.

ПредставникDeutsche BankвНью-Йоркуситуаціюкоментувативідмовився.

Незабаромпіслятого, яксталовідомо проте, що трапилосьу Франкфурті, поліціяНью-Йоркапосилилаохоронумісцевого відділеннябанку,атакожповідомила до службибезпеки компаніїпро подію.

Згідно з офіційнимиджерелами, уполізворотньої адресинапосилціз вибухівкоюбулазазначена одназ адресЄвропейськогоцентральногобанку, одинз офісівякого так саморозташованийу Франкфурті,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

 

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