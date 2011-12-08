Голові Deutsche Bank відправили вибухівку поштою
Поліція посилила охорону
Посилказ вибухівкою, адресованаголовіDeutsche BankЙозефуАккерману, булаперехопленавофісібанкуу Франкфурті,повідомляєReutersз посиланнямнаправоохоронцівуСША.
Посилка булавиявленаприблизно о першій годинідняза місцевим часому сортувальномуцентрі.Первиннийаналізпідтвердивнаявністьслідіввибуховихречовин ішрапнелі.
ПредставникDeutsche BankвНью-Йоркуситуаціюкоментувативідмовився.
Незабаромпіслятого, яксталовідомо проте, що трапилосьу Франкфурті, поліціяНью-Йоркапосилилаохоронумісцевого відділеннябанку,атакожповідомила до службибезпеки компаніїпро подію.
Згідно з офіційнимиджерелами, уполізворотньої адресинапосилціз вибухівкоюбулазазначена одназ адресЄвропейськогоцентральногобанку, одинз офісівякого так саморозташованийу Франкфурті,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.