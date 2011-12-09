26 країн ЄС готові підписати нову угоду про фіскальний союз

На сьогодні більшість країн-членів ЄС готові підписати нову угоду про фіскальний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради її Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Ми вважали за краще внести повноцінні зміни до угоди ЄС, однак оскільки не було єдності, ми не змогли цього досягнути, тому буде 26 країн”, - сказав він.

“Але 26 країн – це вже успіх, коли не лише країни зони євро домовилися про це, але й ще практично 10 країн погодилася, і навіть вирішили приєднатися до угоди”, - додав Президент Європейської ради.

Як зазначив у свою чергу Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, щонайменше 23 країни заявили про готовність підписати міжурядову угоду, якою фактично створюватиметься новий фіскальний союз, ще три країни повідомили, що перед підписанням хочуть провести консультації з національними парламентами.

При цьому категорично проти внесення змін до угоди ЄС виступила лише одна країна – Велика Британія.

Президент Єврокомісії також підкреслив, що мета нової угоди – посилити дисципліну, співзвучність економічної та фіскальної політики та їхню координацію.

“Це не питання нових повноважень, але питання дій ЄС в рамках повноважень, які вже є”, - підкреслив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на світанку країни-члени зони євро домовилися про нові фіскальні правила, які, зокрема, передбачають встановлення нового граничного рівня дефіциту бюджету в 0,5% ВВП замість 3%, застосування автоматичних санкцій за невиконання цього показника, посилення ролі Єврокомісії в оцінці бюджетних планів. Передбачається, що ці домовленості будуть оформлені у вигляді міжурядової угоди, підписання якої заплановано попередньо на березень наступного року.

При цьому, крім 17 країн-членів зони євро, про намір приєднатися до угоди заявили Болгарія, Данія, Латвія, Литва, Польща та Румунія.