У Лондоні Санта Клауси роздавали перехожим безкоштовні обійми

Щорічний флешмоб Санта Клаусів, які розважаються, гуляють містом, обіймають перехожих і співають різдвяні пісні, відбувся у суботу в Лондоні і зібрав кілька сотень людей.

Як передає РІА Новости, щорічно напередодні початку зимових свят група активістів проекту Santacon кидає клич в інтернеті, в соціальних мережах, і організовує одноденні гуляння в костюмах Санта Клаусів по Лондону. Як і в будь-якому флешмобі, план дій, місце і час зустрічі не розголошуються заздалегідь, а з`являються на сайті пізно вночі напередодні заходу.

Цього разу перші "Санти" збиралися з ранку у суботу в пабі на вокзалі "Вікторія". До 10.00 тут вже було близько 200 осіб, причому не тільки в образі Санта Клаусів, але і в костюмах ялинок, оленів і ельфів.

За планом, ті учасники, які встигли вже випити вранішню пінту пива, рушили маршем вулицями міста, співаючи на ходу пісні, вітаючи перехожих.

Хода супроводжується невід`ємними складовими всієї акції: Санти дарують всім стрічним подарунки, бажають щасливого Різдва, а головне - роздають безкоштовні обійми.

На шляху учасники акції спускаються в метро і співають пісні там.

До моменту, коли в суботу натовп почав наближатися до Трафальгарської площі, в колоні було вже близько 500 осіб. Багато з них на той час немало випили і кидалися один в одного і в проїжджаючі автівки сирою брюссельською капустою.

Поліція традиційній ході не заважала. На площі Санти продовжили випивати в пабах, кататися на статуях левів біля підніжжя Колони Нельсона і роздавати перехожим цукерки. Трафальгарська площа після гулянь залишилася покритою значним шаром сміття.

У тих, хто приєднається до флешмобу увечері, в програмі - спільний похід в кіно і боулінг.