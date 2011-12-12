Лівія обіцяє амністію всім, хто воював за Каддафі

01:18, 12 грудня 2011
Світ
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"Ми готові пробачити наших братів"

ПрезидентПерехідногонаціональної радиЛівії(ПНР) оголосив,щонова влада країниготовапробачитивійськових, які воювалинабоціМуаммараКаддафі,повідомляєAssociated Pressз посиланнямналівійськіЗМІ.

"Лівіяготоваприйнятикожного, -сказавМустафаАбдулДжаліль,відкриваючиконференціюз національного примиреннявТріполі.- Миготовіпробачитинашихбратів, які воювалинабоціМ.Каддафі,готові зрозумітиі ставитисядо них зтерпимістю".

Йоготочкузорупідтримавпрем'єр-міністрПНРЛівіїАбдельРахімаль-КІБ."Не можнабудуватимайбутнє,грунтуючисьнапомсти, -заявиввін.-Примиреннявсіхсторін- необхіднаумовапобудовиконституційноїдемократичноїкраїни".

У роботіконференції берутьучастьделегативід усіхвеликихплемента етнічнихгромад, що населяютьЛівію.Також у нійвізьмутьучастьспостерігачівідКатару іТунісу.

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