Лівія обіцяє амністію всім, хто воював за Каддафі
"Ми готові пробачити наших братів"
ПрезидентПерехідногонаціональної радиЛівії(ПНР) оголосив,щонова влада країниготовапробачитивійськових, які воювалинабоціМуаммараКаддафі,повідомляєAssociated Pressз посиланнямналівійськіЗМІ.
"Лівіяготоваприйнятикожного, -сказавМустафаАбдулДжаліль,відкриваючиконференціюз національного примиреннявТріполі.- Миготовіпробачитинашихбратів, які воювалинабоціМ.Каддафі,готові зрозумітиі ставитисядо них зтерпимістю".
Йоготочкузорупідтримавпрем'єр-міністрПНРЛівіїАбдельРахімаль-КІБ."Не можнабудуватимайбутнє,грунтуючисьнапомсти, -заявиввін.-Примиреннявсіхсторін- необхіднаумовапобудовиконституційноїдемократичноїкраїни".
У роботіконференції берутьучастьделегативід усіхвеликихплемента етнічнихгромад, що населяютьЛівію.Також у нійвізьмутьучастьспостерігачівідКатару іТунісу.