Лівія обіцяє амністію всім, хто воював за Каддафі

"Ми готові пробачити наших братів"

ПрезидентПерехідногонаціональної радиЛівії(ПНР) оголосив,щонова влада країниготовапробачитивійськових, які воювалинабоціМуаммараКаддафі,повідомляєAssociated Pressз посиланнямналівійськіЗМІ.



"Лівіяготоваприйнятикожного, -сказавМустафаАбдулДжаліль,відкриваючиконференціюз національного примиреннявТріполі.- Миготовіпробачитинашихбратів, які воювалинабоціМ.Каддафі,готові зрозумітиі ставитисядо них зтерпимістю".



Йоготочкузорупідтримавпрем'єр-міністрПНРЛівіїАбдельРахімаль-КІБ."Не можнабудуватимайбутнє,грунтуючисьнапомсти, -заявиввін.-Примиреннявсіхсторін- необхіднаумовапобудовиконституційноїдемократичноїкраїни".



У роботіконференції берутьучастьделегативід усіхвеликихплемента етнічнихгромад, що населяютьЛівію.Також у нійвізьмутьучастьспостерігачівідКатару іТунісу.

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