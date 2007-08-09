Грузія вимагатиме термінового засідання Ради Безпеки ООН

Офіційний Тбілісі наполягає на міжнародному розслідуванні інциденту, що стався у понеділок в Горійському районі країни. Нагадаємо - тоді літак СУ-24 скинув бомбу неподалік села, що межує з Південною Осетією.

Міноборони Грузії заявляє, що літак належить Росії. І на доказ наводить рештки антирадарної ракети російського виробництва типу "Райдуга" КН-58. Кремль відкидає звинувачення у порушенні повітряного кордону і запевняє, що літак належав Грузії. Цієї ж версії дотримується і влада Південної Осетії. Керівники невизнаної республіки заявляють: літак був грузинським, а літають на ньому найманці, зокрема - з України. Тож, Грузія змушена звернутися до міжнародних рефері.

5 канал